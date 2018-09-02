Абитуриенты медицинских вузов набрали самые высокие баллы по ЕГЭ

Самые высокие результаты по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) продемонстрировали абитуриенты, поступающие в медицинские вузы. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на церемонии посвящения в студенты Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова.

«Самый высокий балл ЕГЭ получили студенты, бывшие абитуриенты по медицинским специальностям», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Скворцовой, профессия врача всегда будет существовать, пока живут люди. «Эта профессия — сплав искусства и науки, глубоких фундаментальных знаний и высоких практических навыков», — подчеркнула министр.

Она также отметила, что именно РНИМУ им. Н.И. Пирогова первым создал в России мощное волонтерское движение, а к настоящему моменту число активных волонтеров-медиков достигло 14 тыс.

Накануне, 1 сентября, зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в этом году конкурс в вузы составил 9,1 человека на место, причем медицинская специальность оказалась одной из самых востребованных.