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Конкурс в российские вузы составил девять человек на место в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Конкурс в российские вузы в 2018 году составил 9,1 человека на место, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Такие данные она привела на выступлении в МГУ им. М.В. Ломоносова.

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«9,1 человека приходилось на одно место [в вузах] Российской Федерации, при этом самой востребованной оказалась медицинская специальность», — приводит ТАСС.

Она также отметила, что средний балл прохождения на первый курс в российских университетах составил 69,1, что на 0,9 балла выше показателя прошлого года.

При этом в МГУ балл прохождения составил 87,5, а самыми востребованными направлениями оказались механико-математический факультет, вычислительная математика и кибернетика, физика, а также фундаментальная медицина, биоинженерия и биоинформатика и институт стран Азии и Африки.

Ранее в августе зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать «класс возможностей» для российских выпускников, чтобы помочь им определиться с выбором профессии.

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