Прямой эфир

«Важный кабинет» открылся в центральной поликлинике Сыктывкара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В лабораторной службе центральной поликлиники Сыктывкара начал работу «Важный кабинет», который предполагает оптимизацию процесса забора анализов крови. Система внедрена в Коми впервые в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Республики Коми.

Министр здравоохранения республики Дмитрий Березин выразил надежду, что результаты внедрения сразу стали заметны пациентам. Учреждение смогло повысить эффективность работы процедурного кабинета за счет увеличения производительности и повышения качества. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

В рамках оптимизации процесса забора крови были организованы электронные очереди, а также изменили проходную систему: теперь пациенты заходят в одну дверь кабинета, а выходят из другой. Данная мера позволила разделить потоки пациентов.

В ближайшее время в поликлинике планируется доработать процесс информатизации, в частности перейти на электронные медицинские карты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детская поликлиника Оренбурга станет образцом для медучреждений России
Проект «Доброжелательная регистратура» завершается в Мурманской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017