«Важный кабинет» открылся в центральной поликлинике Сыктывкара

В лабораторной службе центральной поликлиники Сыктывкара начал работу «Важный кабинет», который предполагает оптимизацию процесса забора анализов крови. Система внедрена в Коми впервые в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Республики Коми.

Министр здравоохранения республики Дмитрий Березин выразил надежду, что результаты внедрения сразу стали заметны пациентам. Учреждение смогло повысить эффективность работы процедурного кабинета за счет увеличения производительности и повышения качества. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

В рамках оптимизации процесса забора крови были организованы электронные очереди, а также изменили проходную систему: теперь пациенты заходят в одну дверь кабинета, а выходят из другой. Данная мера позволила разделить потоки пациентов.

В ближайшее время в поликлинике планируется доработать процесс информатизации, в частности перейти на электронные медицинские карты.