Детская поликлиника Оренбурга станет образцом для медучреждений России

Поликлиника № 4 детской городской клинической больницы Оренбурга вошла в федеральный проект поликлиник-образцов России. Поликлиника на Туркестанской улице стала единственным детским учреждением, участвующим в проекте.

Как пояснили РИА «Оренбуржье» в региональном минздраве, поликлиника-образец является новой моделью поликлиники, которая позволит обеспечить доступность и стабильно высокое качество медицинской помощи. В дальнейшем планируется ввести данную модель и в других медучреждениях области и страны.

Детская поликлиника № 4 с января 2018 года является участником федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». За это время в поликлинике усовершенствовали процесс оказания неотложной помощи — ее можно вызвать во внерабочее время по телефону кол-центра.

Помимо этого, профилактические осмотры детей стали происходить по принципу «ромашка». Теперь маме с малышом не нужно ходить в поликлинику несколько раз, посещая разных специалистов на разных этажах — всё происходит в одном кабинете, где врачи могут обсудить сразу все возникающие вопросы.

Необходимые процессы для создания федеральной поликлиники-образца намерены разработать и внедрить в течение года.