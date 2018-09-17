Греческий митрополит обвинил Варфоломея в расколе и призвал его покаяться

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим призвал Константинопольского патриарха Варфоломея покаяться, так как его действия ведут к расколу православия. Он отметил, что его опечалило сообщение о том, что глава Русской православной церкви прервал общение со Вселенским патриархатом.

«К этим печальным и плачевным результатам привело упорство Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам», — заявил митрополит, которого цитирует «РИА Новости».

Он добавил, что позиция Константинопольского патриарха обусловлена личными мотивами, а его поведение провоцирует «расколы и разделения» во всем православном мире.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил своими экзархами (представителями — iz.ru) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал эти действия вторжением на каноническую территорию Московского патриархата.

Действия Константинопольского патриархата также осудил синод Белорусской православной церкви. Там назвали решение направить экзархов на Украину «агрессивным вмешательством одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленным на подрыв основ межправославного мира и единства».