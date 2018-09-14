«Евхаристическое общение между церквями не прерывается»

Русская православная Церковь прекращает поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужения, приостанавливает сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Такие решения были приняты в пятницу на внеочередном заседании Священного синода Русской православной церкви. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от позиции поместных церквей – поддержат ли они РПЦ или встанут на сторону Константинопольского патриархата.

Внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) прошло 14 сентября в Свято-Даниловом монастыре под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий по состоянию здоровья не смог присутствовать на заседании, поэтому был организован сеанс видеосвязи. Митрополит Онуфрий сообщил членам Синода о положении дел в связи с назначением на Украину иерархов Константинопольского Патриархата.

Уже до начала заседания ожидалось принятие жестких решений в отношении Константинопольского патриархата. Связано это с намерением патриарха Варфоломея I дать автокефалию Украинской церкви. Если это произойдет, Русская православная церковь теряет свою значительную самоуправляемую часть.

Украинская православная церковь Московского Патриархата – это 12069 приходов, 53 епархии, 251 монастырь и 12283 священнослужителя.

Нынешние киевские власти стремятся к признанию неканонических религиозных структур и созданию на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но одновременно говорил о необходимости автокефалии для Украины.

В конце августа в Стамбуле состоялась встреча патриарха Кирилла и патриарха Варфоломея. По итогам беседы предстоятель Русской православной церкви заявил, что итоги его переговоров с патриархом Варфоломеем не несут ничего такого, что произвело бы «взрыв в сознании», разговор получился очень правильный.

– Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют. Но еще раз хочу сказать, что это была братская беседа, и я без согласования с его святейшеством (патриархом Варфоломеем) не хотел бы посвящать вас в детали. Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании,… ничего этого не было. Разговор был очень правильный, — сказал патриарх Кирилл.

А спустя неделю, 7 сентября, Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил своих экзархов в Киеве, который является канонической территорией Московского патриархата. Ответным шагом Синода РПЦ был «решительный протест и глубокое возмущение». Синод заявил, что действия Константинопольской церкви «являются грубейшим попранием церковных канонов», и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время.

Еще через неделю, 14 сентября, на Внеочередном заседании Священного синода Русской православной церкви были приняты три жестких решения.

«В критической ситуации, когда константинопольская сторона практически отказалась решать вопрос путем диалога, Московский патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата», – говорится в заявлении Синода, который состоялся в пятницу в Москве.

– Кроме того, Русская церковь прерывает участие в епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата, – заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на брифинге после заседания Синода в Москве.

Однако евхаристическое общение между церквями не прерывается, сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

– Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения, — уточнил Александр Волков.

А митрополит Иларион пояснил, что это решение, если брать пример из светской жизни, по сути эквивалентно разрыву дипломатических отношений.

– То, что сейчас происходит в связи с направлением так называемых экзархов, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский Патриарх в 1920-е годы, когда наша Церковь во главе со святейшим патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях, — сказал предстоятель Русской православной церкви на заседании Священного Синода. — Патриарх испытывал тягчайшее давление со стороны властей, инспирируемая властями раскольничья организация — обновленческая «церковь» — набирала силы, и тогда патриарх Константинопольский Григорий VII принимает решение послать в Москву так называемую комиссию якобы по просьбе неких православных. Естественно, Русская православная церковь никаких просьб в адрес патриарха Григория VII не направляла, — видимо, их направляли раскольники-обновленцы. И патриарх Тихон написал очень ясное, канонически обоснованное письмо с протестом против того, чтобы на каноническую территорию Русской Православной Церкви, которую он возглавлял, неканоническим путем была направлена некая «комиссия» со стороны другой поместной церкви. Мы знаем, в каких тяжелейших условиях находился тогда патриарх Тихон. Но несмотря на то, что патриарх был практически лишен свободы, он мужественно и четко определил позицию.

Патриарх Кирилл назвал сегодняшнюю ситуацию на Украине «зеркальным отображением того, что имело место в начале XX века». И добавил, что «мы должны следовать той линии, которую очень мужественно определил святейший патриарх Тихон в тяжелейшие для нашей Церкви годы и которая является единственно правильной и канонически обоснованной».

Как будет дальше развиваться ситуация, во многом зависит от позиции поместных церквей, считает профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Осипов.

– Наступила трагическая ситуация, – сказал «Известиям» Алексей Осипов. – Теперь все зависит от реакции других поместных церквей: если большинство из них поддержат нашу позицию, то, возможно, Константинополю придется все-таки отступить. Если нет, то произойдет тяжелейший раскол, которые уже, к сожалению, были в истории христианства.

Несмотря на то, что ряд поместных церквей открыто завили о своей поддержке Русской православной церкви (в частности, Антиохийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь, Грузинская православная церковь, Иерусалимская православная церковь, Польская православная церковь, Сербская православная церковь и др., – «Известия»), все может измениться, считает профессор Осипов.

– Надо ждать. Это было в прошлом. Посмотрим, что будет в ближайшие дни, – сказал профессор Московской духовной академии. – А со стороны Константинополя пока будет упорство и обвинения.

Религиовед Вильям Шмидт также опасается раскола.

– То, что сейчас происходит, это не внутренняя проблема Украины или России. Это вопрос устройства будущего миропорядка: какие государства подтвердят свою суверенную сущность и как они будут легитимироваться. Украина пытается суверенизировать себя, – сказал «Известиям» профессор РАНХиГС, религиовед Вильям Шмидт. – Сегодня нас накрывают проблемы, которые начались в XVII веке. Когда мы присоединили Малороссию и Белороссию, которые входили ранее в Литовское государство и Западную митрополию, они принадлежали Константинополю. Москва имела возможность поставлять туда епископов, но только по согласованию с Матерью-Церковью. Затем Константинополь разрешил Москве (потому что она была ближе и уже была патриархатом) самостоятельно поставлять епископов. Но это было связано с периодом войн, настроений и общих обстоятельств. Сейчас он пытается указать Москве на эти обстоятельства. Эта ситуация может закончиться расколом – это самое трагичное, что уже бывало в нашей истории.

Важной датой для всего православного мира станет 17 октября. На Архиерейском соборе Константинопольской церкви, который прошел в первых числах сентября, богословы пришли к выводу, что Константинополь как Вселенский патриархат вправе учредить новую поместную церковь, не спрашивая разрешения глав других поместных церквей. Томос по вопросу автокефалии Украинской православной церкви может быть оглашен 17 октября, на ближайшем заседании Синода Константинопольской церкви.