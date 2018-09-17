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Столтенберг пообещал ответить России в случае кибератак против НАТО

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Фото: Global Look Press/Ye Pingfan/Xinhua
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НАТО может задействовать пятую статью устава альянса в случае кибератак со стороны России, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios.

«Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки», — уточнил Столтенберг. 

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При этом он отказался уточнять условия, при которых НАТО применит пятую статью, чтобы не давать преимущество своим потенциальным противникам.

Статья 5 устава Североатлантического альянса в том числе гласит, что «вооруженное нападение на одну [договаривающуюся сторону] или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом», уточняет «РИА Новости».

Ранее, 12 сентября, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Указ предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых американские спецслужбы заподозрят во вмешательстве в выборы, в частности, с помощью кибератак.

В США на данный момент идет расследование якобы вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в выборы в иностранных государствах.

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