Марин Ле Пен предложила вместо Евросоюза учредить Союз европейских наций

Лидер французской партии «Национальное объединение» предложила всем конструктивным политическим силам Европы объединиться для создания союза европейских наций (ЕСН) вместо погрязшего в «бездумной миграционной политике» Евросоюза. Об этом политик заявила на встрече партии во французском городе Фрежюс 16 сентября.

По ее словам, Европейский союз является идеологической конструкцией, которая управляется анонимной властью и руководит неограниченным пространством, не имеющим перспектив. Ле Пен добавила, что на данный момент ЕС только вредит Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал BFM.

Также политик заявила, что в своем нынешнем виде Евросоюз превратился в диктатуру, которая использует насилие против народов и применяет шантаж против стран, уничтожает государства миграционной политикой и введением торговых договоров, ослабляющих экономики.

В альтернативу ЕС Ле Пен предлагает создать на европейском континенте союз равноправных наций, который бы основывался на общей культуре, ценностях и традициях и противопоставлялся ЕС в борьбе за независимость.

В конце августа внучка основателя французской партии правого толка «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена открыла на западе Франции школу будущих антиевропейских французских лидеров.