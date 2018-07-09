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Ле Пен заявила о возможном закрытии партии «Национальное объединение»

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Французская оппозиционная партия «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») может прекратить существование в августе этого года.

Об этом заявила партийный лидер Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Политик назвала «политическим убийством» решение французского суда наложить арест на госдотации, выделяемые на партийную работу. Ле Пен призналась, что из-за действий минюста не сможет оплачивать работу сотрудников.

Годовая государственная дотация «Национальному объединению» равна €2,5 млн. Решение об удержании этой суммы приняли следователи Парижа, так как партию подозревают в расхищении европейских средств.

Суд Евросоюза признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента (ЕП), согласно версии следствия, деньги ушли на фиктивное трудоустройство ее помощницы Катрин Гризе. Политик не согласилась с обвинениями и заявила, что предъявила суду более 650 документов, доказывающих обратное.

По решению суда она обязана вернуть ЕП €320 тыс. Адвокаты Лен Пен заявляли о намерении оспорить этот вердикт.

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