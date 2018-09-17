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Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о роли США в теракте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Задержанный по подозрению в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко знал о подготовке теракта в донецком кафе «Сепар» и рассказал о взрывном устройстве.

По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали «совершенно новое» устройство. Его тестирование проходило в Киеве в районе Бессарабского рынка. Особенностью его является сигнал передатчика, который передавался на расстоянии 1,5–2 км через любые препятствия, в том числе и толстые бетонные системы и не глушится, пишет РЕН ТВ.

Также мужчина, представившийся Александром Подгореловым, заявил, что ранее у СБУ такого оборудования не было. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тыс.

Ранее подозреваемый в покушении на главу ДНР рассказал о том, как его завербовали, и о подготовке к теракту в ресторане.

Ранее врио главы республики Денис Пушилин заявил, что к организации убийства Захарченко причастны западные спецслужбы. Подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания, добавил Пушилин.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, второй жертвой взрыва стал его телохранитель. Всего пострадали 11 человек.

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