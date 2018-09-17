Отец Бутиной назвал надуманной возможность дочери сбежать в Россию

Семья Марии Бутиной хотела бы приехать в США, чтобы поддержать ее лично, однако сейчас это невозможно. Об этом в интервью «Известиям» рассказал отец арестованной в США по подозрению в шпионаже россиянки Валерий Бутин.

«Про арест дочери я узнал 16 июля 2018 года из новостей в интернете. Это событие произошло совершенно неожиданно и шокировало нашу семью», — сказал Бутин. По его словам, «первый раз она смогла позвонить домой лишь две недели спустя».

«У дочери есть возможность говорить с нами по телефону не более двух раз в неделю. Кроме того, звонки очень дорогие. Нам бы хотелось поддержать ее, приехав и повидавшись с ней, но пока это нереально», — отметил Бутин.

Кроме того, отец россиянки прокомментировал решение суда 10 сентября не выпускать задержанную под домашний арест.

«Я считаю предположения суда о возможности Марии скрыться надуманными, а такое решение — несправедливым, — подчеркнул Бутин. — Маша планирует возвратиться в Россию, как только у нее появится возможность сделать это на законных основаниях».

Для дальнейшего финансирования юридической защиты Марии ее адвокат организовал фонд поддержки Бутиной — mariabutinafund, который с 14 сентября начал работать в России. Валерий Бутин обратился к «неравнодушным к судьбе Марии людей помочь ей».

«Сейчас это очень нужно. На данный момент собрано около 20 тыс. рублей. Однако для оплаты услуг адвокатов, по минимальным оценкам, требуется сумма, в сотни раз превышающая ту, что есть сейчас. У нас еще есть время, чтобы помочь ей», — попросил Бутин.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Мария находится в информационном вакууме»