Обвинившая Кавано в насилии оказалась известным в США профессором

Женщина, обвинившая в анонимном письме кандидата в состав Верховного суда США Бретта Кавано в сексуальном насилии, впервые выступила публично.

По данным газеты The Washington Post, пострадавшая оказалась известным профессором психологии из Калифорнии, Кристин Блейзи Форд. Она связалась с изданием сразу же после внесения имени Кавано в список потенциальных кандидатов в состав Верховного суда. Однако материал с обвинениями в адрес Кавано, по просьбе женщины, был опубликован на условиях анонимности.

Затем Форд также анонимно обратилась к сенатору от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн, которая передала анонимное послание в ФБР.

Как объясняет сама Форд, она боялась публично поднимать тему более чем 30-летней давности, так как боялась, что Кавано с помощью влиятельных связей может нанести вред ей и ее семье. Когда история получила огласку без ее ведома, профессор решила самостоятельно озвучить свою версию событий.

Женщина рассказала, что в начале 1980-х годов Кавано, находясь в состоянии алкогольного опьянения, втолкнул ее в комнату и попытался насильно снять с нее одежду. В итоге девушке удалось вырваться, после чего она покинула дом. По утверждению женщины, после произошедшего ей потребовалась медицинская помощь.