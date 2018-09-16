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«Спартак» проиграл «Ахмату» в чемпионате России по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский «Спартак» потерпел поражение в седьмом туре чемпионата России по футболу от «Ахмата».

Как пишет «Газета.ру», встреча в Москве завершилась со счетом 1:2. Счет с пенальти открыл Родольфо Биспо.

После перерыва Георгий Джикия сравнял счет, однако Антон Швец принес победу гостям.

Для «Ахмата» победа стала первой после прихода нового главного тренера Рашида Рахимова.

Ранее стало известно, что бывший защитник «Челси» Джон Терри решил отказаться от перехода в «Спартак».

«Красно-белые», потерпевшие первое поражение в РПЛ, с 14 очками занимают второе место в турнирной таблице. На первом месте питерский «Зенит», на их счету 19 баллов. В следующем туре «Спартаку» будет противостоять московский ЦСКА.

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