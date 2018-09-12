Терри отказался от контракта со «Спартаком»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри решил отказаться от перехода в «Спартак». По его словам, причиной стали семейные обстоятельства.

«После обсуждения с семьей мы решили, что сейчас не подходящее время для таких изменений», — написал футболист в Instagram. Он отметил, что впечатлен профессионализмом сотрудников «Спартака», поблагодарил за предложение и пожелал команде удачи в наступившем сезоне.

11 сентября «Газета.ру» сообщила, что Терри получил российскую визу и ведет переговоры со «Спартаком», однако окончательная договоренность еще не достигнута. О том, что футболист и его семья сомневаются в целесообразности перехода, было известно ранее.

В настоящий момент у Терри истек контракт с «Астон Виллой», за которую он сыграл 78 матчей. В составе «Челси» (2004–2017 годы) защитник провел 489 игр.