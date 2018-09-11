Терри получил российскую визу и продолжает переговоры со «Спартаком»

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри получил российскую визу.

Как отмечает «Газета.ру», договоренность о переходе 37-летнего футболиста в московский «Спартак» еще не достигнута.

Ранее стало известно, что переход может сорваться. У Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда на фоне многочисленных негативных публикаций о России в английской прессе.

«Спартак» также объявил об уходе Юхана Гераскина с поста технического директора клуба. Он приходится зятем президенту красно-белых Леониду Федуну.

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