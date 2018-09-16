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Серена Уильямс дала первое интервью после скандала в финале US Open

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Фото: REUTERS
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Американская теннисистка Серена Уильямс дала первое интервью после скандального поражения в финале турнира US Open.

Спортсменка не получала реплик от своего тренера Патрика Моратоглу, которые могли бы быть расценены как подсказки, о чем заявила в эфире австралийской программы The Project.

«Он (Моратоглу) сказал, что сделал движение. Я не понимаю, о чем он говорил. У нас никогда не было сигналов».

Сам же Моратоглу заявил, что он давал подсказки Уильямс, однако отметил, что она их не заметила: «Честно, я подсказывал. Но я не думаю, что она смотрела на меня, поэтому она даже не знала, что я подсказывал».

Помимо этого, Серена Уильямс высказалась на тему двойных стандартов в спорте.

«Я просто не понимаю... если ты женщина, ты должна быть в состоянии делать лишь половину того, что может сделать мужчина», — приводит ее слова газета New York Post.

8 сентября Открытый чемпионат выиграла японка Наоми Осака. Она обыграла Уильямс со счетом 6:2, 6:4. Американка получила три дисциплинарных предупреждения и еще долго спорила с судьей Карлосом Рамосом, обвинив его в предвзятости и сексизме.

После чемпионата теннисные арбитры начали обсуждать возможность бойкота матчей с участием Серены Уильямс. Они планируют продолжать игнорировать американку, пока она не извинится перед Рамосом.

Сам Рамос заявил, что после игры избегал выходить на улицу во избежание лишних проблем.

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