Великое возвращение Джоковича и триумф Осаки

Сербский теннисист Новак Джокович в третий раз выиграл US Open и сравнялся с американцем Питом Сампрасом по числу побед на турнирах «Большого шлема» (14). Теперь по этому показателю он уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (17) и швейцарцу Роджеру Федереру (20). В финале женского турнира US Open знаменитая американка Серена Уильямс проиграла 20-летней Наоми Осаке, которая стала первой чемпионкой «Большого шлема» из Японии.

В решающем матче US Open в мужском одиночном разряде Новак Джокович в трех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро (6:3, 7:6, 6:3). 31-летний серб, два месяца назад ставший триумфатором «Уимблдона», в четвертый раз в своей карьере взял за сезон больше одного «шлема» (в 2011-м, 2015-м и 2016-м он повторял это трижды). При этом в начале года теннисист перенес операцию из-за беспокоившей его несколько лет травмы локтя и весной выпал из топ-20.

— Это — «великое возвращение» Новака Джоковича, — заявил «Известиям» полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — По сравнению с прошлым годом, когда он очень часто проигрывал и многие уже списали его со счетов, Новак смог поправить здоровье и вновь стать лучшим. В первую очередь я связываю это с тем, что он вернулся к своему тренеру Марьяну Вайде. Впрочем, надо было сделать это давно, а не заниматься ерундой с Борисом Беккером. На US Open он играл как чемпион. Обыграть его, когда он находится в такой форме, практически невозможно. Он хорошо передвигается, на задней линии его не пробить — как в лучшие времена Пита Сампраса.

В семи последних титульных матчах на «шлемах» уроженец Белграда побеждал шесть раз. Уступил Новак Джокович лишь однажды — в нью-йоркском финале-2016, проигранном Стэну Вавринке.

— Ему по силам догнать Надаля и Федерера по количеству «шлемов», — продолжил Андрей Чесноков. — Если он сохранит такой же настрой, как на «Уимблдоне» и US Open, то всё возможно.

Самый зрелищный матч турнира сыграли Рафаэль Надаль и Доминик Тим, считает заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон.

— Это был скрытый финал турнира, уникальный спектакль, который длился почти пять часов, — отметил он. — В полуфинале Надалю не хватило сил в матче с дель Потро. Джокович, в свою очередь, легко обыграл Кеи Нисикори. Так получилось, что к финалу серб и аргентинец подошли отдохнувшими, в хороших физических кондициях. Но борьбы в решающем матче не получилось: Джокович превзошел дель Потро по всем показателям. В первую очередь за счет сумасшедшей мотивации.

В женском одиночном разряде победительницей US Open неожиданно для всех стала Наоми Осака. В нервном финальном поединке она одержала верх над своим кумиром Сереной Уильямс (6:2, 6:4). В Нью-Йорке японка проиграла всего один сет и в 20 лет стала самой молодой чемпионкой турнира после Марии Шараповой. В ходе US Open Наоми Осака продемонстрировала железный характер, отыграв все 13 брейк-пойнтов в полуфинале и выдержав финал против самой титулованной теннисистки современности, 23-кратной чемпионки «шлемов».

— В 20 лет выиграть US Open — это высочайшее достижение, — продолжил Владимир Камельзон. — У Осаки чистейшая техника, она хорошо перемещается, видит всю площадку, и у нее стальные нервы. Уверенно обыграть Серену в Нью-Йорке могут только избранные. Когда во втором сете у Уильямс была возможность зацепиться за матч, у нее ничего не получилось. Осака продолжала гнуть свою линию и удар за ударом выбивала соперницу из колеи.

Стоит отметить, что этот матч был омрачен скандалом. Во втором сете Серена Уильямс вступила в конфликт с судьей Карлосом Рамосом, который наказал ее за подсказки от тренера. Американка утверждала, что никогда не нарушала правил. Она несколько раз начинала разговор с судьей, добилась выхода на корт главного рефери соревнований, была лишена гейма и в итоге оштрафована на $17 тыс.

— Своим «восточным» поведением Наоми Осака показала — выступая на таком высоком уровне, надо оставаться достойным человеком, — заявил Владимир Камельзон. — Истерика Серены непозволительна. Никто ранее не позволял себе такого поведения. К тому же это не первый случай, когда она ведет себя подобным образом. На US Open – 2009 она пригрозила «засунуть мяч в глотку» судье. Думаю, ей стоит задуматься. Не понравились мне и действия организаторов, которые не смогли унять свист зрителей на церемонии закрытия. А Осаке вручили трофей, не объяснив, куда с ним идти и что делать дальше. Японка даже заплакала от такого отношения.

По итогам US Open Наоми Осака поднялась на 12 позиций и дебютировала в топ-10 рейтинга WTA. Серена Уильямс вернулась в топ-20. Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 11-го на 13-е место. Вторая ракетка России Мария Шарапова, защитившая в Нью-Йорке свои прошлогодние показатели, также опустилась на две позиции и стала 24-й.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter