Прямой эфир

Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open

0
Фото: REUTERS/Robert Deutsch/USA TODAY Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

В матче с представительницей Чехии Каролиной Плишковой она одержала победу со счетом 6:4, 6:3. В 1/2 финала Уильямс-младшая встретится на корте с латвийкой Анастасией Севастовой, пишет «Газета.ру».

4 сентября российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из турнира, уступив в матче четвертого круга испанке Карле Суарес Наварро.

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят в Нью-Йорке на хардовом покрытии. Призовой фонд превышает $25 млн.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Серена Уильямс призналась во вступлении в секту
Российский теннисист Медведев вылетел из US Open

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017