Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

В матче с представительницей Чехии Каролиной Плишковой она одержала победу со счетом 6:4, 6:3. В 1/2 финала Уильямс-младшая встретится на корте с латвийкой Анастасией Севастовой, пишет «Газета.ру».

4 сентября российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из турнира, уступив в матче четвертого круга испанке Карле Суарес Наварро.

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят в Нью-Йорке на хардовом покрытии. Призовой фонд превышает $25 млн.

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