Судья финала US Open прокомментировал инцидент с Уильямс

Арбитр финального матча Открытого чемпионата США по теннису Карлос Рамос до сих пор не выходил на улицу, чтобы избежать лишних проблем после финала турнира «Большого шлема» между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осаке.

«После матча я избегал ходить по улицам, чтобы не провоцировать сложных ситуаций. У меня всё хорошо, несмотря на сложившиеся обстоятельства», ситуация вышла не самой приятной», — сказал судья португальской газете Tribuna Expresso.

Он добавил, что получил сотни сообщений с поддержкой от семьи, коллег, спортсменов после матча, в котором Уильямс вышла из себя.

8 сентября Открытый чемпионат выиграла японка Наоми Осака. Она обыграла Уильямс со счетом 6:2, 6:4. Американка получила три дисциплинарных предупреждения и еще долго спорила с Рамосом, обвинив его в предвзятости и сексизме.

После чемпионата теннисные арбитры рассматривают возможность бойкота матчей с участием Серены Уильямс. Они планируют продолжать игнорировать американку, пока она не извинится перед Рамосом.