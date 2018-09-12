Прямой эфир

Судья финала US Open прокомментировал инцидент с Уильямс

0
Фото: Global Look Press/AFLO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арбитр финального матча Открытого чемпионата США по теннису Карлос Рамос до сих пор не выходил на улицу, чтобы избежать лишних проблем после финала турнира «Большого шлема» между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осаке.

«Шарапова показала достойный результат на US Open»
Эксперты Владимир Камельзон и Андрей Чесноков — о выступлении россиян на Открытом чемпионате США и фаворитах турнира

«После матча я избегал ходить по улицам, чтобы не провоцировать сложных ситуаций. У меня всё хорошо, несмотря на сложившиеся обстоятельства», ситуация вышла не самой приятной», — сказал судья португальской газете Tribuna Expresso.

Он добавил, что получил сотни сообщений с поддержкой от семьи, коллег, спортсменов после матча, в котором Уильямс вышла из себя.

8 сентября Открытый чемпионат выиграла японка Наоми Осака. Она обыграла Уильямс со счетом 6:2, 6:4. Американка получила три дисциплинарных предупреждения и еще долго спорила с Рамосом, обвинив его в предвзятости и сексизме.

После чемпионата теннисные арбитры рассматривают возможность бойкота матчей с участием Серены Уильямс. Они планируют продолжать игнорировать американку, пока она не извинится перед Рамосом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Серену Уильямс оштрафовали на $17 тыс. за поведение в финале US Open
Серена Уильямс устроила скандал в финале US Open и оскорбила судью

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017