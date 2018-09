Серена Уильямс устроила скандал в финале US Open и оскорбила судью

Американская теннисистка Серена Уильямс, проигравшая финальный матч Открытого чемпионата США по теннису (US Open) японке Наоми Осаке, оскорбила арбитра.

Инцидент произошел после того, как американка получила третье дисциплинарное предупреждение за подсказку тренера Патрика Муратоглу и лишилась гейма.

Уильямс категорически не согласилась с таким решением и на повышенных тонах начала доказывать судье, что тренер не подсказывал, а просто показал ей большой палец в знак одобрения.

«Ты должен извиниться передо мной. Ты лжец и вор. Я никогда в жизни не жульничала. У меня есть дочь, и ради нее я защищаю всё, что правильно», — цитирует спортсменку «Газета.ру».

После этого американка продолжила называть судью вором и пообещала, что он больше не будет работать на ее матчах.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Уильямс даже вызвала на корт главного рефери и заявила, что судья на вышке к ней предвзято относится, потому что она женщина.

За это теннисистка лишилась еще одного гейма.

Поведение американки, судя по всему, не прошло мимо победительницы турнира. Во время награждения Наоми Осака особо счастливой не выглядела.

Встреча проходила в субботу и завершилась со счетом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

#UsOpenFinal Congrats to Osaka for playing a good game😃👍

Sad that all the commotion between Serena & umpire may have mired this celebration for her?😕 pic.twitter.com/gpx0kveUK6