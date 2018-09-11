Теннисные судьи планируют объявить бойкот Серене Уильямс

Теннисные арбитры рассматривают возможность бойкота матчей с участием американской спортсменки Серены Уильямс после скандала в финале Открытого чемпионата США. Об этом пишет газета Times со ссылкой на осведомленный источник.

Конфликт произошел между теннисисткой и судьей Карлосом Рамосом. Во втором сете матча американки против японской спортсменки Наоми Осаке арбитр после трех предупреждений оштрафовал Уильямс геймом в пользу соперницы. В ответ теннисистка обвинила Рамоса в сексизме и воровстве, а также назвала его «лжецом».

Как отмечает «Спорт-Экспресс», источник сообщил, что судьи планируют продолжать бойкот, пока Уильямс не извинится перед Рамосом.

Ранее «Газета.ру» писала, что Международная федерация тенниса (ITF) при рассмотрении конфликта встала на сторону Рамоса. Его коллеги уверены, что судья профессионально выполнял свою работу и незаслуженно подвергся критике. Теннисистке назначили штраф в $17 тыс.