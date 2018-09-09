Наоми Осака обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США по теннису, обыграв в финале американку Серену Уильямс.

Одолеть бывшую первую ракетку мира Осака смогла в двух сетах.

Решающая встреча завершилась в субботу со счетом 6:2, 6:4. Всего соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

Как отмечает «РИА Новости», во втором сете японка получила от судьи в свою пользу один гейм из-за поведения Уильямс.

Американка заработала три дисциплинарных предупреждения и еще долго препиралась с арбитром, называя того лжецом.

Осака завоевала свой первый в карьере титул на турнире Большого шлема и стала первой представительницей Японии, которая выиграла данный титул.

Уильямс в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 26-е место, Осака — 19-е место.

US Open — один из четырех турниров Большого шлема. Призовой фонд соревнований превышает $25 млн.