Число жертв тайфуна «Мангхут» превысило 60 человек

59 человек погибло, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести в результате тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, сообщил портал Rappler в воскресенье, 16 сентября.

Мэр города Итогон Викторио Палангдан заявил, что почти 50 человек могли оказаться заблокированными в одном из бараков из-за оползня. По данным местной полиции, он разрушил четыре шахтерских барака. В них погибли 26 человек, восемь считаются пропавшими без вести.

This dramatic video shows rescuers preparing to save a man trapped in floodwaters in the Philippines. Typhoon Mangkhut's ferocious winds and pounding rain caused widespread flooding. The man in the video is now safe. https://t.co/72AjfeX1rN pic.twitter.com/LioIlui4uQ — CNN (@CNN) 16 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 29 пропавших без вести.

Тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин вечером 14 сентября. Порывы ветра в некоторых района достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м.

Стихия затронула более 250 тыс. человек, около половины из них направлены в центры временного размещения. По прогнозам синоптиков, в регионе по-прежнему ожидаются сильные осадки, которые могут спровоцировать наводнения и сход новых оползней.

В воскресенье, 16 сентября, тайфун «Мангхут» достиг юга Китая, пройдя в непосредственной близости от Гонконга, где в результате от тропического циклона пострадало более 100 человек.