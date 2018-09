Число жертв тайфуна «Мангхут» превысило 60 человек

59 человек погибло, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести в результате тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, сообщил портал Rappler в воскресенье, 16 сентября.

Мэр города Итогон Викторио Палангдан заявил, что почти 50 человек могли оказаться заблокированными в одном из бараков из-за оползня. По данным местной полиции, он разрушил четыре шахтерских барака. В них погибли 26 человек, восемь считаются пропавшими без вести.

