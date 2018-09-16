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Более 100 человек пострадали в Гонконге в результате тайфуна «Мангхут»

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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По меньшей мере 111 человек пострадали в Гонконге в результате тайфуна «Мангхут», который обрушился на южное побережье Китая, сообщает RTHK.

Эпицентр циклона прошел в непосредственной близости от мегаполиса. Стихия принесла тропические ливни и ураганный ветер с порывами до 175 км/ч, который валил деревья, строительные леса и выбивал в домах стекла.

Из прибрежных районов, которые оказались в зоне подтопления, эвакуированы сотни жителей. Учебные заведения, офисы и торговые точки в Гонконге не работают. В городе парализовано паромное и автотранспортное сообщение. В международном аэропорту Чек Лап Кок отменены почти 900 авиарейсов.

В одном из округов административного района КНР очевидцы даже успели заснять природное явление, похожее на торнадо.

Несмотря на то что тайфун начал постепенно отдаляться от Гонконга, метеорологическая служба сохранила в силе максимальный уровень штормового предупреждения. По прогнозам специалистов, в ближайшие часы тайфун устремится в глубь материкового Китая со стороны западной провинции Гуандун.

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