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Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 25 человек

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Фото: REUTERS/Philippine Red Cross
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Как минимум 25 человек погибли, еще 13 числятся пропавшими без вести в результате бушующего на Филиппинах тайфуна «Мангхут».

Как передает Reuters со ссылкой на правительственного координатора по вопросам стихийных бедствий, наибольшее количество людей погибли во время оползней в Кордильерском административном регионе.

По данным Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), сильные дожди будут продолжаться и могут вызвать новые оползни. Сейчас тропический циклон движется в сторону Гонконга.

Ранее местные власти сообщили о 13 погибших в результате тайфуна. Из особо опасных районов были эвакуированы около 87 тыс. жителей. Министр обороны страны Дельфин Лорензана назвал ситуацию критической.

По информации агентства «Синьхуа», местные власти приостановили работу на более чем 1600 строительных площадках, а также закрыли 128 туристических пунктов. В порты были отозваны более 50 тыс. рыбаков и около 11 тыс. рыболовных судов.

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