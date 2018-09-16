Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах достигло 13 человек

Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах увеличилось до 13 человек, не менее пяти числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC).

Как пишет RT со ссылкой на Associated Press, среди погибших двое несовершеннолетних. Из особо опасных районов были эвакуированы около 87 тыс. жителей. Министр обороны страны Дельфин Лорензана назвал ситуацию критической.

По информации агентства «Синьхуа», местные власти приостановили работу на более чем 1600 строительных площадках, а также закрыли 128 туристических пунктов. В порты были отозваны более 50 тыс. рыбаков и около 11 тыс. рыболовных судов.

На данный момент ураган уже разрушил десятки домов. После Филиппин «Мангхут» направит свою мощь на вьетнамские и китайские города, сообщает РЕН ТВ.