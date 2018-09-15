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Число жертв урагана «Флоренс» возросло до пяти

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Ураган «Флоренс», обрушившийся на Восточное побережье США, унес жизнь еще одного человека в штате Северная Каролина. Таким образом, число жертв стихии возросло до пяти, сообщает телекомпания ABC.

По ее данным, 77-летний мужчина из округа Ленуар вышел проверить своих собак, но его унес сильный порыв ветра. Тело погибшего обнаружили члены его семьи.

Кроме того, без электропитания осталось более 900 тыс. потребителей.

Тем временем «Флоренс» начинает терять силу. К настоящему времени он ослаб до тропического шторма

Ранее сообщалось, что жертвами урагана стали как минимум четыре человека. Среди них — мать с ребенком.

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Ураган «Флоренс», которому присвоена вторая, умеренная категория по шкале Саффира—Симпсона, обрушился на Восточное побережье США. В настоящее время стихия ударила по штату Северная Каролина. В Нью-Берне шквалистый ветер с корнем вырывал деревья, под которыми оказались многие припаркованные автомобили
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Всего в зоне бедствия в Северной Каролине оказалось не менее 475 тыс. человек. Дожди уже вызвали подтопление отдельных районов. В Нью-Берне многие улицы оказались по колено затопленными водой
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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последствия урагана FLORENCE
Из-за потоков воды, которые принес ураган, из берегов вышли реки Трент и Ньюс. Обломки моторных лодок, которые ветер сорвал с якоря, оказались на одной из улиц Нью-Берна
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Падение ветвей деревья на жилой дом
Жертвами удара стихии стали по меньшей мере четыре человека. Двое из них — мать с ребенком — находились в своем доме в Вильмингтоне, когда под порывом ветра сломалось огромное дерево и упало на здание, проломив крышу и обрушив стены
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Светофоры во время шторма
Порывы ветра местами достигают 160 км/ч. Автомобилистам, которых ураган застал в дороге, приходилось лавировать и буквально уворачиваться от падавших на проезжую часть светофорных столбов и дорожных знаков
Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Крушение заправки
Одно из деревьев упало на навес, под которым находилось кафе, где, к счастью, в этот момент никого не было. Тяжелый ствол смял металлическую конструкцию как лист бумаги
Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Помощь во время шторма
Работники экстренных служб спасли около 100 человек. Тех, кто всё еще дома, просят укрыться в самых высоких точках — например, на крыше
Фото: REUTERS//NYC Emergency Management
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Ствол дерева в жилом доме
Несколько десятков тысяч человек были эвакуированы из прибрежных районов. Часть жителей решила остаться, но при этом закрепила свои дома на земле, чтобы их не унесло порывами ветра
Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Последствия после шторма
Однако данные меры не сильно помогли спасти имущество и недвижимость от разрушительного урагана
Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Дерево после шторма, корни, крупное дерево
Всего власти намерены эвакуировать из опасных районов около миллиона человек. Натиска «Флоренс» не выдержал и огромный столетний дуб, который с корнем вырвало из земли
Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Люди без света, ожидание, люди во время шторма
Оставшиеся в Вильмингтоне жители собрались в одном из местных баров, где со свечами на столах и в дождевиках решили устроить для «Флоренс» особую «ураганную вечеринку»
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Выбитые окна, окна после урагана
От штормового ветра не спасают даже заранее заколоченные фанерой дверные проемы и окна
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Последствия урагана, бензозаправка
Режим ЧС был введен в штате Северная Каролина 7 сентября. Данная мера позволяет местным властям, в частности, привлечь к спасательным или восстановительным работам национальную гвардию США
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Дерево, поваленное дерево, шторм
По предварительной оценке экспертов ураган «Флоренс» может нанести ущерб на не менее $27 млрд
REUTERS/Carlo Allegri
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