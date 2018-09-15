Число жертв урагана «Флоренс» возросло до пяти

Ураган «Флоренс», обрушившийся на Восточное побережье США, унес жизнь еще одного человека в штате Северная Каролина. Таким образом, число жертв стихии возросло до пяти, сообщает телекомпания ABC.

По ее данным, 77-летний мужчина из округа Ленуар вышел проверить своих собак, но его унес сильный порыв ветра. Тело погибшего обнаружили члены его семьи.

Кроме того, без электропитания осталось более 900 тыс. потребителей.

Тем временем «Флоренс» начинает терять силу. К настоящему времени он ослаб до тропического шторма.

Ранее сообщалось, что жертвами урагана стали как минимум четыре человека. Среди них — мать с ребенком.