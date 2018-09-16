Тайфун «Мангхут» парализовал транспортное сообщение в Гонконге

Тайфун «Мангхут» парализовал паромное и автотранспортное сообщение в Гонконге. В международном аэропорту Чек Лап Кок отменены сотни авиарейсов.

В субботу, 15 сентября, на юге Китая был объявлен наивысший — «красный» — уровень опасности из-за приближения циклона. В регионе закрыты учебные заведения, офисы и торговые центры. Только в Гонконге были эвакуированы около 1 тыс. жителей из двух прибрежных населенных пунктов.

По данным синоптиков, в настоящее время центр тайфуна находится в акватории Южно-Китайского моря и почти достиг Гонконга. Скорость ветра в его эпицентре достигает 52 м/с, пишет ТАСС.

Специалисты предупредили, что мощные ливни, которые сопровождают циклон, могут вызвать в регионе масштабные наводнения. Местным властям рекомендовано быть готовыми к чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий возможной катастрофы.

Восточное побережье США сейчас также находится под ударом стихии. По последним данным, жертвами урагана «Флоренс» стали 11 человек в штатах Северная и Южная Каролина.