Смертельная сила: над Азией бушует тайфун «Мангхут»

14 сентября 2018 года на Филиппины обрушился тайфун «Мангхут». Порывы ветра в некоторых районах достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м. Ураган разрушил десятки домов. На фото: филиппинцы очищают улицы от обломков уличных киосков в городе Тугегарао провинции Кагаян