Смертельная сила: над Азией бушует тайфун «Мангхут»

14 сентября 2018 года на Филиппины обрушился тайфун «Мангхут». Порывы ветра в некоторых районах достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м. Ураган разрушил десятки домов. На фото: филиппинцы очищают улицы от обломков уличных киосков в городе Тугегарао провинции Кагаян
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Фото: REUTERS/Erik De Castro
По данным Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), сильные дожди будут продолжаться и могут вызвать новые оползни
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Жители филиппинского города Алкала осматривают поврежденное тайфуном имущество
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Фото: Global Look Press/Patrick Torres
Сильные порывы ветра вырвали с корнями 200-летнее дерево акации в столице Филиппин — Маниле
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Фото: REUTERS/Harley Palangchao
По последним данным, число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах увеличилось до 32 человек, еще 29 числятся пропавшими без вести
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Фото: Global Look Press/Wang Shen
В воскресенье, 16 сентября, тайфун «Мангхут» достиг юга Китая, пройдя в непосредственной близости от Гонконга
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Фото: REUTERS/Bobby Yip
Стихия принесла тропические ливни и ураганный ветер с порывами до 175 км/ч, который валил деревья, строительные леса и выбивал в домах стекла
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Фото: Getty Images/Lam Yik Fei
В Гонконге было эвакуировано около тысячи жителей из двух прибрежных населенных пунктов. На фото: полицейские Гонконга вынесли девочку из разрушенной школы
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Фото: REUTERS/Jason Lee
По последним данным, в Гонконге в результате тайфуна пострадали как минимум 111 человек
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Фото: REUTERS/Bobby Yip
Специалисты предупредили, что мощные ливни, которые сопровождают циклон, могут вызвать в Гонконге масштабные наводнения
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Фото: REUTERS/Jason Lee
Несмотря на то что тайфун начал постепенно отдаляться от Гонконга, метеорологическая служба сохранила в силе максимальный уровень штормового предупреждения. По прогнозам специалистов, тайфун устремится в глубь материкового Китая со стороны западной провинции Гуандун
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