Первые голы Роналду в «Ювентусе» принесли команде победу

«Ювентус» со счетом 2:1 выиграл у команды «Сассуоло» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу, передает 16 сентября ТАСС.

Команда победителя одержала верх благодаря Криштиану Роналду, забившему два мяча в ворота соперника на 50-й и 65-й минутах. Это его первые голы за четыре официальных матча в составе «Ювентуса».

В команде проигравших хорошо показал себя Хума Бабакар, забивший гол на 90-й минуте игры.

Роналду стал игроком команды «Ювентус» 10 июля, покинув мадридский «Реал». Стоимость трансфера составила €100 млн.

По результатам игры туринский клуб занял первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Сассуоло» расположился на третьем, получив семь очков.

21 сентября «Сассуоло» проведет матч с «Эмполи».

Футболисты команды «Ювентус» будут играть 23 сентября с «Фрозиноне». Также 19 сентября клуб будет участвовать в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, соревнуясь с испанской «Валенсией».