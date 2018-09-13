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Раскрыт секрет успеха Роналду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Врач мадридского футбольного клуба «Реал» Хуан Карлос Эрнандес и медик «Манчестер Юнайтед» Мик Клегг, работавшие вместе с нападающим Криштиану Роналду, поделились секретами его успеха.

«Три главных составляющих: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых», — рассказал Эрнандес, которого цитирует Calciomercato.

Клегг отметил, что Роналду по-настоящему предан делу, в чем и заключается его секрет. «Он никогда не останавливается», — добавил медик.

Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Сумма трансфера составила €112 млн. Контракт рассчитан на четыре года. Нападающий отметил, что решение о переходе из испанского мадридского клуба «Реал» в стан «Старой синьоры» далось ему легко.

Медицинские показатели Роналду шокировали врачей туринского клуба. В организме футболиста оказалось 7% жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11%. Также сообщалось, что португалец ровно наполовину покрыт мышцами при нормальном показателе в 46%.

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