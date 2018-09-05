Роналду пришел в ярость из-за репортажа о своей девушке

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду угрожает судом телекомпании, показавшей репортаж о его девушке Джорджине Родригес, пишет 4 сентября AS.

Ранее в эфире телеканала Telecinco вышла программа, посвященная Родригес. В сюжете рассказывалось, что после начала отношений с футболистом девушка перестала общаться со своей семьей.

«Родригес не навещает ни 82-летнюю бабушку, которая была ей как мать, ни отца, который живет в Аргентине и перенес инсульт», –– отмечает «Спорт-Экспресс».

Подобные заявления возмутили Роналду, и он немедленно поручил своим адвокатам связаться с телекомпанией и потребовать прекращения показа сюжетов о Родригес. В противном случае футболист намеревался обратиться в суд.

Телекомпания приняла угрозы всерьез и запретила своим журналистам вести расследования о возлюбленной спортсмена.

Родригес является матерью дочери Роналду Эвы Марии.

1 сентября сообщалось, что Роналду попросил «Ювентус» усилить его охрану. Футболист обеспокоен тем, что его вилла в Турине находится на открытой местности.