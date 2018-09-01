Роналду попросил «Ювентус» усилить его охрану

Португальский форвард Криштиану Роналду обратился к руководству «Ювентуса» с требованием усилить его охрану. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание Corriere di Torino.

Футболист обеспокоен тем, что его вилла в Турине находится на открытой местности. Роналду попросил руководство «Старой синьоры» предоставить как минимум трех охранников.

Один из них должен охранять членов его семьи, другой — постоянно следить за виллой. Третий охранник должен всюду следовать за футболистом.

Издание отмечает, что опасения Роналду, по всей видимости, вызваны тем, что перед матчем «Кьево» — «Ювентус» для обеспечения безопасности было задействовано антитеррористическое подразделение.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Сумма трансфера составила €112 млн. Контракт рассчитан на четыре года. Нападающий отметил, что решение о переходе из испанского мадридского клуба «Реал» в стан «Старой синьоры» далось ему легко.

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