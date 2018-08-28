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Гол Роналду в ворота «Ювентуса» признан лучшим в сезоне-2017/18

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Фото: Global Look Press/Insidefoto/imago sportfotodienst
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Автором лучшего гола сезона-2017/18 признан мяч нападающего Криштиану Роналду в ворота туринского «Ювентуса». Об этом во вторник, 28 августа, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В апреле мадридский «Реал», за который выступал португалец, разгромил в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» со счетом 0:3. Роналду отметился дублем во встрече. Второй мяч в игре португалец забил ударом через с себя с 11 м.

За мяч в ворота туринского клуба проголосовало около 200 тыс. человек. Сам португалец назвал этот гол лучшим в своей карьере, уточняет газета «Спорт-Экспресс».

Роналду в это трансферное окно покинул мадридский «Реал» и перешел в туринский «Ювентус». Сумма трансфера футболиста составила €112 млн.

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