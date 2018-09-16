Правоохранители задержали двоих подозреваемых в стрельбе в Москве

Мужчин, подозреваемых в стрельбе из травматического оружия на севере столицы, задержали полицейские Москвы.

Конфликт возник во дворе дома на Ангарской улице, словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленники избили двух граждан и выстрелили в их сторону несколько раз из травматического оружия. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на главк МВД.

«В результате конфликта двое мужчин получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи», — отметили в полиции.

Личности подозреваемых установлены, они приехали в Москву из других регионов. Одному из драчунов 31 год, он был ранее судим, отмечает РЕН ТВ.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

7 сентября группа вооруженных людей напала на прохожих на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Корнейчука, злоумышленники похитили сумку, в которой находилось около 1 млн рублей.