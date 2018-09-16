Два человека получили ранения в перестрелке на севере Москвы

Два человека получили ранения в результате перестрелки на севере Москвы.

Как сообщает телеканал «360», около 23:10 на улице Ангарской неизвестные открыли огонь из травматического оружия.

В результате инцидента ранения получили два человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, найдены гильзы. Устанавливаются подробности произошедшего.

6 сентября злоумышленники напали на 24-летнюю девушку в Москве и похитили у нее ювелирные украшения на сумму около 214 тыс. рублей.