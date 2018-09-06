Прямой эфир

Девушку избили и ограбили на 214 тыс. рублей в Москве

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Злоумышленники напали на 24-летнюю девушку в Москве и похитили у нее ювелирные украшения на сумму около 214 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Огнестрельный психоз
Что побудило жителя Казани расстрелять сотрудников полиции и Росгвардии в своем подъезде

Инцидент произошел после полуночи 4 сентября у дома москвички на Кленовом бульваре. Двое злоумышленников избили женщину и, угрожая ей ножом, забрали у нее драгоценности. Пострадавшую госпитализировали.

Сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемых преступников — ими оказались мужчины 1977 и 1995 года рождения.

Ранее, 3 сентября, в Москве две группы людей устроили перестрелку. Инцидент произошел, когда один участник группировки передавал другому крупную сумму денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поэта-песенника российских звезд эстрады ограбили в сауне на 90 тыс. рублей
Грабитель с игрушечным пистолетом напал на москвича

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017