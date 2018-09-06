Девушку избили и ограбили на 214 тыс. рублей в Москве

Злоумышленники напали на 24-летнюю девушку в Москве и похитили у нее ювелирные украшения на сумму около 214 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел после полуночи 4 сентября у дома москвички на Кленовом бульваре. Двое злоумышленников избили женщину и, угрожая ей ножом, забрали у нее драгоценности. Пострадавшую госпитализировали.

Сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемых преступников — ими оказались мужчины 1977 и 1995 года рождения.

Ранее, 3 сентября, в Москве две группы людей устроили перестрелку. Инцидент произошел, когда один участник группировки передавал другому крупную сумму денег.