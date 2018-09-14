Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна в Москве

В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна офисного здания по прохожим. Кадры с места событий публикует канал РЕН ТВ.

Мужчина находился на третьем этаже. Полицию вызвали очевидцы, услышавшие подозрительные хлопки.

Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что инцидент произошел на Марксистской улице. Стрельба велась из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова.

6 сентября в Талдомском районе Подмосковья местный житель устроил стрельбу из пистолета. В результате пострадал один человек. Стрелку грозит до 12 лет лишения свободы.