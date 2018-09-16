Ибрагимович забил 500-й гол в карьере

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в карьере во время матча регулярного чемпионата Соединенных Штатов по футболу (MLS). Команда шведского футболиста на выезде проиграла «Торонто» со счетом 3:5. Встреча состоялась на стадионе «Файлд» в субботу, 15 сентября.

В активе Ибрагимовича на сегодняшний день 438 мячей на клубном уровне и 62 — за сборную Швеции. Из ныне действующих футболистов отметки в 500 голов ранее удавалось достичь португальскому нападающему Криштиану Роналду (573) и аргентинскому форварду Лионелю Месси (556), пишет «Спорт-Экспресс».

15 сентября сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком команды в июле и августе по итогам голосования среди болельщиков.