Модрича обвинили в налоговых махинациях на €1,2 млн

Испанские власти обвинили полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича в уклонении от уплаты налогов на сумму €1,2 млн.

По данным госказначейства королевства, задолженность образовалась за период с сентября по декабрь 2012 года. Контракт с клубом хавбек подписал в конце августа, перейдя туда из английского «Тоттенхэма». Сам Модрич с обвинением не согласен и уже подал апелляцию, пишет «Спорт-Экспресс».

11 сентября сообщалось, что защитник мадридского «Реала» Марсело получил четыре месяца тюрьмы условно и штраф в размере €753 тыс. за неуплату налогов.