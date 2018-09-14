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Модрича обвинили в налоговых махинациях на €1,2 млн

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Испанские власти обвинили полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича в уклонении от уплаты налогов на сумму €1,2 млн.

По данным госказначейства королевства, задолженность образовалась за период с сентября по декабрь 2012 года. Контракт с клубом хавбек подписал в конце августа, перейдя туда из английского «Тоттенхэма». Сам Модрич с обвинением не согласен и уже подал апелляцию, пишет «Спорт-Экспресс».

11 сентября сообщалось, что защитник мадридского «Реала» Марсело получил четыре месяца тюрьмы условно и штраф в размере €753 тыс. за неуплату налогов.

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