Российский вратарь Габулов расторг контракт с футбольным клубом «Брюгге»

Вратарь сборной России Владимир Габулов расторг соглашение с бельгийским ФК «Брюгге». Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе, о времени в «Брюгге» у меня останутся только приятные воспоминания», — приводит «Спорт-Экспресс» слова 34-летнего голкипера.

В брюссельский клуб Габулов перешел в начале 2018 года из тульского «Арсенала». В второй половине сезона 2017/18 он провел девять матчей, пропустил 17 голов в чемпионате, а также 4 мяча в одной игре Кубка Бельгии. В составе команды он стал чемпионом страны, но в этом сезоне ни разу не попал в заявку на игру.

До работы в «Брюгге» Габулов защищал ворота «Динамо», «Моздока», «Алании», ЦСКА, «Амкара», «Кубани», «Анжи» и тульского «Арсенала». В составе сборной РФ провел 10 матчей, пропустил 6 голов, завоевал бронзу на Евро-2008. Также он попал в заявку на домашний ЧМ-2018, пишет RT. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала мирового первенства.