Вратарь Габулов провел 300-й матч в чемпионате России по футболу

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов сыграл 300-й матч в чемпионате российской премьер-лиги (РФПЛ).

Как сообщает «Газета.ру», вратарь принял участие в игре 20-го тура против екатеринбургского «Урала».

Встреча завершилась вничью — 1:1. Габулов стал пятым голкиперов в истории РФПЛ, достигшим этой отметки.

34-летний Габулов выступает в тульском «Арсенале» с января 2017 года, провел за клуб 35 матчей.

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