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Головин приступил к тренировкам в общей группе «Монако»

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Фото: TASS/ZUMA/Panoramic
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Полузащитник сборной России Александр Головин, получивший в августе травму,  приступил к тренировкам в общей группе футбольного клуба «Монако». Об этом сообщила пресс-служба команды, пишет ТАСС.

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В конце июля россиянин, выступавший за московский ЦСКА, подписал пятилетний контракт с «Монако». Сумма трансфера составила €30 млн. 8 августа на тренировке в новом клубе Головин получил травму лодыжки, из-за которой он смог приступить к индивидуальным занятиям с мячом лишь 6 сентября.

«Монако» после четырех туров чемпионата Франции занимает 13-е место в таблице. В активе команды четыре очка — одна победа, одна ничья и два поражения. 15 сентября клуб сыграет матч пятого тура против «Тулузы».

В составе армейцев Головин стал чемпионом РФ 2016 года. А во время домашнего чемпионата мира, играя за национальную сборную, дошел до 1/4 финала мундиаля.

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