Дик Адвокат возглавит «Утрехт»

Нидерландский тренер Дик Адвокат возглавит голландский клуб «Утрехт», за который выступал в качестве игрока с 1983 по 1984 год.

Как сообщила пресс-служба клуба, стороны заключили устное соглашение, по условиям которого официально о назначении 70-летнего специалиста будет объявлено 17 сентября, пишет «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Адвоката была роттердамская «Спарта». Всего он работал более чем с 20 командами, в том числе сборными разных стран, среди которых российская (2010–2012 годы).

11 сентября стало известно, что главный наставник сборной Чехии по футболу Карел Яролим покинул пост после разгромного поражения команды в матче с Россией со счетом 1:5.