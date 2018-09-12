Дзагоев и Щенников приступили к тренировкам в общей группе ЦСКА

Защитник Георгий Щенников и полузащитник Алан Дзагоев приступили к тренировкам в общей группе московского ЦСКА, сообщается на сайте армейского клуба.

Однако хавбек пока продолжит работать с некоторыми ограничениями из-за перенесенной травмы, пишет «Газета.ру».

Guess who's back! 😆



Дзага и Жора приступили к работе в общей группе!https://t.co/8PcBx63TqN pic.twitter.com/xoXZlksW9j — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 12, 2018

Дзагоев повредил икроножную мышцу 27 июля в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча завершилась победой ЦСКА в дополнительное время со счетом 1:0. В свою очередь, Щенников получил травму мышцы левого бедра 18 августа в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (3:0).