Дзагоев и Щенников приступили к тренировкам в общей группе ЦСКА
Защитник Георгий Щенников и полузащитник Алан Дзагоев приступили к тренировкам в общей группе московского ЦСКА, сообщается на сайте армейского клуба.
Однако хавбек пока продолжит работать с некоторыми ограничениями из-за перенесенной травмы, пишет «Газета.ру».
Дзагоев повредил икроножную мышцу 27 июля в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча завершилась победой ЦСКА в дополнительное время со счетом 1:0. В свою очередь, Щенников получил травму мышцы левого бедра 18 августа в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (3:0).