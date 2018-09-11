Тренера сборной Чехии уволили после матча с Россией

Главный наставник сборной Чехии по футболу Карел Яролим покинул пост после разгромного поражения команды в матче с Россией со счетом 1:5. Об этом сообщили в пресс-службе национальной футбольной ассоциации (FACR).

Как отметил глава ассоциации Мартин Малик, команде необходим «новый импульс прямо сейчас», поэтому он рад, что удалось оперативно решить вопрос с отставкой Яролима, пишет сетевое издание m24.ru.

Karel Jarolím po vzájemné dohodě opouští pozici trenéra české reprezentace. Fotbalová asociace se v nejbližších dnech setká s kandidáty, kteří by ho mohli nahradit. Děkujeme, trenére. pic.twitter.com/ZOPf6ATTTd — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 11 сентября 2018 г.

«Карел Яролим по взаимному согласию покидает позицию тренера сборной Чехии. Футбольная ассоциация встретится с кандидатами в ближайшие дни, чтобы заменить его. Спасибо, тренер», — приводит RT текст сообщения в официальном Twitter команды Чехии.

Яролим занимал пост главного наставника сборной Чехии с 2016 года. Именно под его руководством команда не смогла пройти в финал ЧМ-2018, заняв третье место в группе.

Товарищеский матч сборных России и Чехии состоялся 10 сентября в Ростове-на-Дону. Голы забили Алексей Ионов, оформивший дубль, Антон Заболотный, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. У гостей один мяч отыграл Томаш Соучек. Перед этим чехи уступили в Лиге наций Украине (1:2).