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Тренера сборной Чехии уволили после матча с Россией

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Главный наставник сборной Чехии по футболу Карел Яролим покинул пост после разгромного поражения команды в матче с Россией со счетом 1:5. Об этом сообщили в пресс-службе национальной футбольной ассоциации (FACR).

Как отметил глава ассоциации Мартин Малик, команде необходим «новый импульс прямо сейчас», поэтому он рад, что удалось оперативно решить вопрос с отставкой Яролима, пишет сетевое издание m24.ru.

«Карел Яролим по взаимному согласию покидает позицию тренера сборной Чехии. Футбольная ассоциация встретится с кандидатами в ближайшие дни, чтобы заменить его. Спасибо, тренер», — приводит RT текст сообщения в официальном Twitter команды Чехии.

Яролим занимал пост главного наставника сборной Чехии с 2016 года. Именно под его руководством команда не смогла пройти в финал ЧМ-2018, заняв третье место в группе.

Товарищеский матч сборных России и Чехии состоялся 10 сентября в Ростове-на-Дону. Голы забили Алексей Ионов, оформивший дубль, Антон Заболотный, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. У гостей один мяч отыграл Томаш Соучек. Перед этим чехи уступили в Лиге наций Украине (1:2).

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