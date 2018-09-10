Зидан обещал вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан обещал в ближайшее время вернуться к тренерской работе. Об этом он заявил в воскресенье, 9 сентября, телеканалу RTVE.

«Скоро буду тренировать, потому что это то, что мне нравится делать и что я делаю всю свою жизнь», — цитирует его телеканал.

46-летний Зидан по собственному желанию оставил пост главного тренера «Реала» 31 мая. Под его руководством мадридцы три раза подряд выигрывали Лигу чемпионов, дважды — клубный чемпионат мира (в 2016 и 2017 годах), а также один раз — чемпионат Испании 2016/17. Помимо этого, «Реал» завоевал Суперкубок УЕФА в 2016 и 2017 годах и Суперкубок Испании в 2017 году.

В августе сообщалось, что Зидан хочет возглавить английский «Манчестер Юнайтед».