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Футболисты Испания забили шесть мячей Хорватии в Лиге наций

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Сборная Испании по футболу разгромила команду Хорватии в Лиге наций. Встреча в Эльче завершилась со счетом 6:0.

Забитыми мячами отметились Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос, Иско, еще один мяч был записан как автогол вратаря хорватской команды Ловре Калинича.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

7 сентября сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций УЕФА. Игра закончилась со счетом 2:1.

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