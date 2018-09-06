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Головин впервые после травмы приступил к тренировкам с мячом

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин впервые после травмы приступил к тренировкам с мячом. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на окружение футболиста.

Собеседник агентства подчеркнул, что Головин продолжает тренироваться по индивидуальный программе, однако теперь в нее входят упражнения с мячом.

Головин перешел из ЦСКА в «Монако» в конце июля текущего года. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составила €30 млн. Головин стал самым дорогим игроком в истории российского футбола.

8 августа стало известно, что полузащитник получил травму голеностопа во время тренировки в обычном игровом моменте. При этом, по некоторым данным, тренерский штаб клуба рассматривал российского футболиста в качестве игрока основного состава.

«Монако» после четырех туров чемпионата Франции занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе команды четыре очка — одна победа, одна ничья и два поражения.

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