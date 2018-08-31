Футболист сборной Бельгии стал партнером россиянина Головина в «Монако»

Полузащитник английского «Вест Бромвича» и сборной Бельгии Насер Шадли перешел во французский «Монако».

Как сообщает «Газета.ру», трансфер 29-летнего футболиста обошелся в €12 млн. Шадли уже прибыл в Монако, где пройдет медицинское обследование. На чемпионате мира 2018 года в России Шадли в составе сборной Бельгии завоевал бронзовые медали, обыграв Англию в решающем матче.

Полузащитник сборной Бельгии и лондонского «Тоттенхэма» Мусса Дембеле, отвечая на вопрос «Известий», каких стереотипов о России он лишился после поездки на ЧМ-2018, со смехом ответил: «Стереотипа о том, что русские много пьют».

Ранее появилось видео, на котором полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сидит за столом с кальянами в скандально известном ночном клубе Twiga в Монте-Карло в окружении двух девушек. По словам агента 22-летнего хавбека, его клиент находился в ночном клубе не в Монте-Карло, а в Москве.

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